Zentrale Notaufnahme in neuen Räumen: Hunsrück-Klinik Simmern behandelt jährlich 13 000 Notfallpatienten

Wer in den vergangenen Tagen das Pech hatte, sich so zu verletzen, dass er einen Arzt aufsuchen musste, hat es vielleicht schon gesehen: Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) ist innerhalb der Hunsrück-Klinik in neue Räumlichkeiten gezogen. Im Erdgeschoss, links hinter der Pforte, ist ein moderner und heller Bereich entstanden.