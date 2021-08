Theater hat in Kirchberg eine lange Tradition. Die Pandemie sorgte allerdings jäh für eine Unterbrechung – wie eben in allen Kultursparten. Am Freitag heißt es aber endlich wieder „Bühne frei“ in der Stadthalle. Und gleich mit einer Premiere: „Goldene Hochzeit in Simmerstein – Heimattheater mit Musik“, das neueste Werk aus der Feder des Hunsrücker Urgesteins Hotte Schneider, der auch Regie führt. Die musikalische Leitung hat Wolf Dobberthin.