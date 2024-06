Plus Boppard

Zeit drängt für das Heilig Geist Krankenhaus: Austausch im Stadtrat Boppard

i Der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Stadt Boppard wollen die drohende Schließung des Bopparder Krankenhauses verhindern. Foto: Archiv Lauer

Die zumindest fürs Erste letzte Sitzung des aktuellen Stadtrats ist am Montagabend in Boppard über die Bühne gegangen. Nach der Kommunalwahl am Sonntag kann der dann „alte Rat“ noch bis Ende des Monats einberufen werden. Und in Sachen Heilig Geist Krankenhaus könnte eine solche Sondersitzung in diesem Jahr auch nötig werden, erklärte Bürgermeister Jörg Haseneier auf Anfrage das Ortsvorstehers Niko Neuser.