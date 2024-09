Zeichen für den Wirtschaftsstandort: Förderer schließen sich Programm RLP-Gold an

Anzeige

„Wir freuen uns über die Partnerschaft“, erklärt Achim Kistner, Geschäftsführer beim Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück. „Gemeinsam mit anderen Unternehmen setzen wir uns dafür ein, die Marke Rheinland-Pfalz zu stärken und unsere Region als innovativen und dynamischen Wirtschaftsstandort zu positionieren.“

Das Markenpartnerprogramm RLP-Gold wurde im Sommer 2020 vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Es zielt darauf ab, die Identifikation mit Rheinland-Pfalz bei relevanten Akteuren zu fördern und den Standort im In- und im Ausland bekannter zu machen. Die Kampagne richtet sich insbesondere an Fachkräfte, Unternehmen und Touristen sowie an die Menschen in Rheinland-Pfalz selbst. Es sollen positive Aspekte in den Vordergrund gerückt werden, die zeigen, dass Rheinland-Pfalz nicht nur ein Ort zum Arbeiten ist, sondern auch Lebensqualität bietet. Die Farbe Gold steht symbolisch für Exzellenz und Spitzenleistung – Werte, die auch für die rheinland-pfälzische Wirtschaft stehen.

Dabei können wir nur gegenseitig voneinander profitieren. Hannah Wagner, Projektleiterin Initiative Gelobtes Land

„Manchmal muss man eben etwas größer denken und auftrumpfen, um gesehen und gehört zu werden“, so Hannah Wagner, Projektleiterin der Initiative Gelobtes Land. Gelobtes Land als Standortkampagne für den Rhein-Hunsrück-Kreis kommuniziert ähnliche Werte wie der große Bruder auf Landesebene. „Dabei können wir nur gegenseitig voneinander profitieren“, sagt Wagner.

„Mit unserer Teilnahme am RLP-Gold-Programm tragen wir dazu bei, die herausragenden Leistungen unserer Unternehmen sichtbar zu machen“, ergänzt Achim Kistner. „Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam mit den anderen Partnern einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung unseres Bundeslandes leisten können.“