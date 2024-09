Plus Emmelshausen

ZAP Park Emmelshausen geht wegen Sanierung auf Reisen: Saison 2024/2025 erfolgt außerhalb

i Mirja Boes und die Honkey Donkeys sind am 4. Oktober zum Auftakt des ZAP-Programms am Start. Foto: Lars Laion

Wie man unschwer an den Gerüsten am Emmelshausener Zentrum am Park (ZAP) erkennen kann, wurde dort mit umfangreichen Bauarbeiten begonnen. Das ZAP wird komplett saniert, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die üblicherweise stattfindenden Veranstaltungen. Kurz gesagt: Der Kulturkreis Region Emmelshausen, der die meisten Termine im ZAP verantwortet, muss raus und geht selbst auf Tournee. Und das für die komplette Saison 2024/25. Alles Weitere hängt vom Baufortschritt ab.