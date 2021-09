Zum vierten Mal in Folge haben am zweiten Samstag im September zahlreiche Menschen am Mittelrhein einige Stunden ihrer Freizeit geopfert, um die Uferbereiche von Vater Rhein von kleinem und großen Unrat zu befreien – beginnend vom Loreleyfelsen bis hin zum Campingplatz Sonneneck im Bopparder Hamm.