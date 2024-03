Plus Mittelrhein

Zahlreiche Experten diskutieren bei Buga-Dialog: Wie man dem Klimawandel im Mittelrheintal begegnen kann

Von Michael Stoll

Wie begegnet man dem Klimawandel im Tal?

Die Veränderungen im Mittelrheintal durch den Klimawandel sind nicht zu übersehen angesichts langer Perioden von Niedrigwasser im Rhein und den Nebenflüssen, vertrockneter Baum-bestände in den Wäldern, bei den Rebkulturen, in Parks und nicht zuletzt auch in privaten Gärten.