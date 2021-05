Zahlen der verabreichten Pikse im Rhein-Hunsrück-Kreis stiegen in den vergangenen Wochen kontinuierlich

Plus

Die jüngste Impfstatistik für den Rhein-Hunsrück-Kreis betrachtet die erfassten Werte der Kalenderwochen (KW) 12 bis einschließlich 17, also den Zeitraum vom 22. März bis 2. Mai. In diesem Zeitraum hat sich die Anzahl der Impfungen stetig erhöht, vor allem auch, seitdem die Hausärzte an den Impfungen beteiligt sind. 20.056 Personen haben im Kreis durch die Arbeit des Impfzentrums (Stand: 2. Mai) eine Erstimpfung erhalten, zudem gab es bislang 7621 Zweitimpfungen. Zu diesen insgesamt verimpften 27.677 Impfdosen sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KVRLP) noch weitere 5372 (Stand 2. Mai) sowie die Impfungen im Impfzentrum am 2. Mai hinzuzurechnen, die in den Hausarztpraxen ihren Corona-Schutz erhalten haben. Das sind 5,21 Prozent in Bezug auf die Einwohnerzahl des Landkreises. Die am 30. April für das Impfzentrum ermittelte Quote liegt bei 19,44 Prozent aller Kreisbürger – insgesamt dürften zum 2. Mai rund 25 Prozent aller Rhein-Hunsrücker einer Erstimpfung erhalten haben. Die Zahlen steigen wöchentlich, wie die Statistiken sowohl der für das Impfzentrum als auch die niedergelassenen Ärzte zeigen.