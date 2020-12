Worte bekommen in Bacharach Flügel – auf dem „Rabenstuhl der Poesie“

Bacharach

Am Bacharacher Rheinufer sorgt eine neue Plastik für Aufmerksamkeit, die mehr ist als ein Sitzplatz, auf dem sich Touristen niederlassen mögen. Der „Rabenstuhl der Poesie“ von Liesel Metten untermauert als jüngste künstlerische Errungenschaft der kleinodartigen Mittelrheinstadt eines der Leitmotive des Bacharacher Verschönerungsvereins, der den philosophischen Geist der Historie nicht nur als naive rheinromantische Träumerei wachhalten will. Wer auf dem „Rabenstuhl der Poesie“ der im Rheinhessischen lebenden und mit Bacharach seit Jahrzehnten verbundenen Künstlerin Platz nehmen möchte, darf zugleich eintauchen in die kraftvolle Welt der Gedanken und Worte. 400 in Gips gewickelte Bücher sind Grundlage des Rabenstuhls.