Plus Mittelrhein Workshop am Mittelrhein: Wie KI die Arbeit der Touristiker beeinflusst i Vertreter der regionalen Tourist-Informationen zwischen Bingen/Rüdesheim und Remagen/Unkel nahmen an einem Workshop teil. Foto: Kevin Kalfels/RRT „Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Tourismus“ – so lautete das Thema eines Workshops, zu dem die Welterbe-Akademie, ein Leader-Projekt der Touristikgemeinschaft Welterbe Oberes Mittelrheintal, gemeinsam mit der Romantischer Rhein Tourismus GmbH (RRT), die Vertreter der regionalen Tourist-Informationen zwischen Bingen/Rüdesheim und Remagen/Unkel eingeladen hatte. Begleitet wurde der Tag von Matthias Burzinski von destinet Change. Lesezeit: 2 Minuten

Als Einstieg in das Thema diente eine Umfrage zu kontroversen Thesen. So konnten die Teilnehmer abstimmen, inwieweit sie davon ausgehen, dass die Künstliche Intelligenz (KI) die Arbeit der Touristiker in Zukunft ersetzen wird. Oder ob der Service in der Tourist-Information für Kunden dank KI noch persönlicher wird. Bei diesen und ...