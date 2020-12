Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 10:45 Uhr

Wohnungsbrand am frühen Morgen in Simmern: Bewohner im Krankenhaus

In Simmern kam es am Mittwochmorgen zum Brand in der Herzog-Johann-Straße. Bei dem Wohnungsbrand wurde ein Bewohner nach ersten Angaben wohl leicht verletzt und zur Beobachtung ins nahe Krankenhaus gebracht.