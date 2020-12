Oberwesel/Kaub

Mit seinem Wohnmobil ist ein 72-jähriger Fahrer aus dem Raum Frankfurt am Main am Montagmorgen um kurz vor 9 Uhr in Oberwesel in den Rhein gestürzt. Der Fahrzeugführer wollte am linksrheinischen Anleger auf die Fähre nach Kaub warten, als ihm nach Polizeiangaben schlecht wurde.