Endlich in den eigenen vier Wänden in einer eigenen Wohnung leben – für zehn junge Männer und Frauen wurde dieser lang gehegte Wunsch jetzt endlich Wirklichkeit. Sie sind die ersten Bewohner eines besonderen Wohnprojektes in einem gerade fertig gewordenen Mehrfamilienwohnhauses in Kastellaun. Alle haben eine geistige Beeinträchtigung, lebten bisher bei ihren Eltern, und werden von der Lebenshilfe Rhein-Hunsrück betreut.