Kirchberg Wöllstein zieht positive Bilanz im Stadtrat Kirchberg – Barierefreier Fußweg kommt Von Thomas Torkler i Nicht mehr längs zur Fahrtrichtung, sondern künftig quer dazu, Fahrzeugfront Richtung Rathaus, werden die Parkplätze auf dem Kirchberger Marktplatz angelegt. Dies ist eines der Details, die die Planung für einen barrierefreien Fußweg durch die Innenstadt vorsieht. Foto: Thomas Torkler Viel hatte der Stadtrat Kirchberg in seiner letzten Sitzung der zu Ende gehenden Legislaturperiode nicht mehr zu entscheiden. Und wenn es galt, die Hand zur Abstimmung zu heben, erfolgte das in gewohnter weitgehender Einigkeit. Lesezeit: 2 Minuten

So stand die Aufstellung des Bebauungsplans „Vorderer Wolf“ an, der einstimmig durchging. Die Auftragsvergabe zur Sanierung der Rinnenplatten, Bordanlage und Riss Verguss in der Emil-Thomas-Straße der Stadt Kirchberg wurde bei drei Enthaltungen vom Rat angenommen. Mehr Redebedarf gab es beim Fußweg Innenstadt. Dass dieser, wie vom Beauftragten für Menschen mit Behinderungen gefordert, ...