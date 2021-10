Mit Sorge sieht die Initiative Soonwald, dass mit der Aufhebung des Teilplans Windenergie in der ehemaligen Verbandsgemeinde (VG) Bad Sobernheim plötzlich der Druck steigt, möglichst viele Windräder in möglichst kurzer Zeit durchzusetzen. Die Initiative Soonwald nimmt für sich in Anspruch, die Region und ihre Besonderheiten seit langen Jahren sehr gut zu kennen.