Reckershausen

Normalerweise fühlen sich die Schwalben so richtig wohl in Reckershausen. Doch irgendwie gibt es in diesem Jahr kaum welche, die die Nester unter dem Dachvorsprung des Gemeindehauses nutzen wollen. Nichtsdestotrotz konnte Bürgermeister Christian Gehre kürzlich eine Auszeichnung des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) entgegennehmen.