Wo Glücksboten willkommen sind: Nabu Rhein-Hunsrück zeichnet schwalbenfreundliche Häuser aus

Das Hotel Montag in St. Goar haben sich die Schwalben bereits vor mehr als 15 Jahren als Zuhause ausgesucht – zum Leidwesen mancher Gäste und zur Freude des Inhabers. Denn der freut sich jedes Jahr wieder über das muntere Treiben in der Heerstraße am Rhein. Foto: Charlotte Krämer-Schick