Argenthal/Mainz

Wilfried Berg aus Argenthal hat sich in herausragender Weise für den landwirtschaftlichen Berufsstand und die Entwicklung der ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz stark gemacht. Lobende Worte fand der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing für das Engagement des Argenthalers, als er ihm am Dienstag in Mainz im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Verdienstmedaille des Landes überreichte.