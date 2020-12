Mittelrhein

Selbstvermarktung ist für die Winzer am Mittelrhein kein Fremdwort. Der Weinverkauf ist auch in der Corona-Zeit geöffnet, allerdings ist es derzeit untersagt, Weine zum Probieren auszuschenken. Daher haben die Winzer Weinprobierpakete geschnürt, um den neuen Jahrgang vorzustellen. Denn die vielen Jahrgangspräsentationen, die an den kommenden Wochenenden stattfinden sollten, fallen aus.