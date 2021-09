Zum Schutz vor Traubenwicklern nutzen die Winzer des Bopparder Hamms in diesem Jahr erstmals ein neues System. Statt in den meisten Weinbergen mühsam Ampullen zu verteilen, wurden im Frühjahr Dosierspender per Knopfdruck aktiviert. Das neue System in den Steilhängen des Bopparder Hamms ist auch in Sachen Nachhaltigkeit fortschrittlich. Keinerlei Materialreste verbleiben im Weinberg, das Gerät wird nach der Ernte einfach wieder abgehängt und zurück an den Hersteller geschickt.