Plus Hunsrück

Winter sorgt für manchen Aprilscherz – Schnee kommt über Nacht

Von Thomas Torkler

i Bunte Lampions mit weißer Schneehaube zieren die Fachwerkfassade des Hauses Weber in Kirchberg und sorgen für Aufmerksamkeit bei Passanten auf dem Kirchberger Marktplatz. Foto: Thomas Torkler

Da rieben sich manche Hunsrücker die Augen, als sie am Donnerstagmorgen aus dem Fenster schauten: Der April hatte alle Register gezogen und die Hunsrücklandschaft mit Schnee bedeckt. Dicke Flocken waren bereits am Vorabend gefallen, hatten Straßen und Bäume in Weiß gehüllt.