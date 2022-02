Nachdem Hasselbacher Bürger insbesondere die Untersuchungen in Sachen Umwelt- und Naturschutz als nicht vollständig angemahnt hatten, kam es kürzlich zu einem Treffen aller Akteure rund um die Planungen zweier Windkraftanlagen. In unmittelbarer Nähe der geplanten Standorte befänden sich Horste windkraftsensibler Arten wie Rotmilan oder Schwarzstorch, die in den Gutachten nicht auftauchten, erklärte die Bürgerinitiative (BI) aus Hasselbach.