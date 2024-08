Plus Kirchberg

Windkraft: VG Kirchberg bleibt bei Nein zu weiterem Ausbau – Oberkirner Anlagen beantragt

i Ein unübersehbares und durchaus ungewöhnliches Zeichen in Richtung Planungsgemeinschaft: Der Rat der Verbandsgemeinde Kirchberg hatte sich vor einigen Monaten einstimmig gegen einen weiteren Windkraftausbau ausgesprochen. Foto: Sabine Bonn

„Nein zur weiteren massiven Ausweisung und Konzentration von Windenergieflächen in der VG Kirchberg“, das war die Kernaussage einer Resolution, die der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ende Mai einstimmig verabschiedete und mit der er sich am 4. Juni an die Landesregierung wendete (wir berichteten). Nun hat Innenminister Michael Ebling auf diese Resolution geantwortet.