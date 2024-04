Plus Rhein-Hunsrück Windböen fegen über den Rhein-Hunsrück-Kreis hinweg: Bäume stürzen auf Fahrbahn i Bei Woppenroth griffen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hennweiler und Schneppenbach zur Motorsäge, um umgestürzte Bäume zu zerkleinern und von der Fahrbahn zu räumen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Foto: Sebastian Schmitt Teils heftige Sturmböen sind am Montagabend über den Rhein-Hunsrück-Kreis hinweggefegt. Im Beritt der Polizeiinspektion (PI) Simmern sind einige Sturmschäden gemeldet worden. Lesezeit: 1 Minute

Laut Laut Angaben der Polizei mussten zwischen 18 und 19 Uhr an der K 1 zwischen Dill und Laufersweiler, an der L 184 in Höhe des Woppenrother Hofs und an der K 1 bei Dillendorf jeweils umgestürzter Bäume von der Fahrbahn beseitigt werden. Im Einsatz waren dort die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Kirchberg und ...