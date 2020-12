Rhein-Hunsrück

Ankommen, Freunde und Hilfe finden: Seit 2016 sind im Begegnungscafé Friends in Simmern ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingshilfe tätig. An fünf Tagen in der Woche kümmern sie sich um die Bedürfnisse der Menschen. Dabei geht es um den sozialen Austausch und den Kontakt miteinander, aber auch um die Hilfe bei Anträgen und Formularen. Sprachkurse werden angeboten und auch Beratungen für Jobs oder Praktika durchgeführt.