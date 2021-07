Bislang war es so: Wenn eine Gemeindestraße saniert wurde, mussten sich die Eigentümer anliegender Grundstücke mit teilweise fünfstelligen Beträgen an den Kosten beteiligen. Künftig werden diese Straßenausbaubeiträge nicht mehr ausschließlich auf die direkten Anlieger, sondern auf alle Grundstückseigentümer in einem bestimmten Gebiet aufgeteilt. Dadurch sinken die Beiträge im Einzelfall, fallen aber häufiger an, man spricht von wiederkehrenden Beiträgen (WKB).