Mörsdorf

Die mittlerweile von mehr als einer Million Besuchern überquerte Geierlaybrücke in Mörsdorf, vor allem aber die Besonderheiten „des Hunsrückers an sich“ regen Ulrike Platten-Wirtz zum Schreiben von regionalen Krimis an. Mit ihrem neuen Buch „Mordsgaudi“ beschreibt die Autorin, die selbst in einem Hunsrückdorf aufgewachsen ist, wie die von ihr erdachte Journalistin Franka Fröhlich ihren dritten Fall löst.