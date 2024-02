Plus Simmern Wie man Fachkräftemangel begegnen kann – BBS Simmern und CompAir sind jetzt Partner Um die Ausbildungsreife und Berufsorientierung der Schüler zu fördern und gemeinsam den erwarteten Fachkräftemangel zu bekämpfen, geht die Berufsbildende Schule Simmern (BBS) eine Patenschaft mit der Firma CompAir Drucklufttechnik ZN der Gardner Denver Deutschland GmbH ein.

Darüber informiert die Industrie- und Handelskammer Koblenz in einer Pressemitteilung. Im Rahmen dieser offiziellen und nachhaltigen Kooperation arbeitet die BBS künftig eng mit der Firma zusammen. Den Schülern soll so die Möglichkeit gewährt werden, in dem Unternehmen praktische Erfahrungen zu sammeln und sich frühzeitig Gedanken über die berufliche Zukunft zu machen. ...