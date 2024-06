Plus Simmern Wetterlaune bremst das Raderlebnis in Simmern: Hunsrück zeigt sich von seiner kargen Seite Von Werner Dupuis i Dick eingepackt mit Mützen, Schals, Handschuhen und Regenjacken, waren die meisten Teilnehmer beim Raderlebnistag unterwegs. Foto: wd Obwohl das Wetter nicht ideal war, ließen sich beim Raderlebnistag „Römer-Ritter-Klosterfrauen“ viele Radfahrer nicht davon abhalten, auf ihr Stahlross zu steigen und auf die 26 Kilometer lange Strecke zu gehen. Der Hunsrück zeigte sich dabei von seiner kargen Seite. Bei Nieselregel und Temperaturen knapp im zweitstelligen Bereich hatten viele Pedaleure nochmals ihre dicken Pullis, lange Unterhosen und Handschuhe aus dem Kleiderschrank geholt. Lesezeit: 1 Minute

Die von der Tourist-Info Simmern-Rheinböllen vorgegebene Strecke führte von Simmern aus vorbei an Pleizenhausen nach Bergenhausen. Dort konnten sich die Radler mit warmer Kartoffelsuppe und frischen Waffeln stärken. In Budenbach, der nächsten Station, gab es an der Grillhütte Spießbraten, Kaffee und Kuchen, serviert vom Gemeinderat. Eine Ausstellung mit von Lothar ...