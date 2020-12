Sevenich

Ein Kilogramm des „Roten Goldes“, wie Safran auch genannt wird, kann schon mal bis zu 30.000 Euro kosten – wenn die Qualität entsprechend ausfällt. 1 Gramm, das allein 100 Liter Wasser schön gelb färbt, ist stellenweise schon für 8 Euro zu haben. „Das hängt von den jeweiligen Arbeitsbedingungen in den Ländern ab, in denen der Safran geerntet wird“, weiß Maria Salomé Hoffmann. Sie selbst bekommt ihren Safran (fast) kostenlos, denn sie kultiviert ihn in ihrem Garten in Sevenich kurzerhand selbst. „Und das ist eigentlich gar nicht besonders schwer“, erzählt sie.