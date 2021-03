Wert klettert auf 83,4: Inzidenz steigt auch im Rhein-Hunsrück-Kreis erneut an

Die Corona-Statistik für den Rhein-Hunsrück-Kreis wies am Sonntag, 28. März, Stand 11.10 Uhr, laut Gesundheitsministerium eine Sieben-Tage-Inzidenz von 83,4 auf.

Am Freitag lag sie noch bei 78,7. Im Land kletterte sie am Wochenende über die 100er-Marke und liegt nun bei 106. Seit März 2020 wurden 2830 Rhein-Hunsrücker positiv getestet (+16), 2555 gelten als genesen (+14). Die Zahl der an oder mit Covid-19 gestorbenen Kreisbürger liegt bei 81 Menschen (unverändert).

Die Einzelzahlen sind am Wochenende nicht ersichtlich. Zudem weist das Gesundheitsministerium darauf hin, dass die Zahlen ab dem heutigen Montag auch unter www.lua.rlp.de abrufbar sind.

Infos zum Stand: www. kreis-sim.de/coronazahlen