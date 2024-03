Plus Kirchberg

Werner Wöllstein mit besonderer Aktion: Kirchbergs Bürgermeister kassiert für gute Zwecke ab

Von Werner Dupuis

i Bürgermeister kassiert für gute Zwecke ab Foto: Werner Dupuis

Lesezeit: 1 Minute

Von seinem Schreibtisch im Kirchberger Rathaus wechselte an die Kasse des dm-Marktes am Freitagvormittag für eine Stunde Stadtbürgermeister Werner Wöllstein. Anlass war das einjährige Bestehen des Drogeriemarktes in Kirchberg.