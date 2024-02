Plus Simmern Werkschau in Simmern: Karl Kauls Welt in Bildern aus gut 60 Jahren Mit einer Werkschau würdigt das Hunsrück-Museum den Maler Karl Kaul. Vom 3. bis zum 31. März gibt die Ausstellung im Saal und im Foyer des Simmerner Schlosses einen Einblick in Karl Kauls umfangreiches künstlerisches Schaffen. Sie zeigt einen Querschnitt seiner Arbeiten seit mehr als 60 Jahren. Zu sehen sind dabei Hunsrücklandschaften, abstrakte und figurative Malerei, Grafiken, Aquarelle sowie großformatige Serien. Von Werner Dupuis

Wie kein anderer hat Karl Kaul in den vergangenen Jahrzehnten die künstlerische Landschaft des Hunsrücks geprägt. Seine expressiven Landschaften, seine vielen Ansichten und Einblicke in die großen und kleinen Ortschaften und seine Portraits der dort lebenden Menschen spiegeln in vielen Facetten das Land wider. Stilistisch ist er schwer einzuordnen. Ob ...