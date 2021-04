Seit 2018 kann man in der Galerie bei Marcus Diede in Beulich Pop-Art-Kunst bewundern. Ein buntes Spektrum an Bildern dieser Stilrichtung erwartet den Besucher und lässt jeden Kunstfreund erst mal staunen, dass so eine Ausstellung im Hunsrück zu finden ist. Der aus Burgbrohl stammende Galerist hat sich damit einen Traum verwirklicht.