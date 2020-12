Rhein-Hunsrück

„Sie wollen bitte was wissen? Ob wir die Preise für unsere Weihnachtsbäume erhöhen? Aufgrund von Corona? Wie kommen Sie denn darauf?“ Was eigentlich als Anfrage unserer Zeitung beim Inhaber der Hunsrücktanne aus Kappel gedacht gewesen ist, artet in eine Welle von Fragen aus, als Schneiders auf die Nachricht des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger angesprochen wird.