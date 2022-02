Lautzenhausen

Wer kauft ihn, wer rettet ihn? Insolvenzverfahren am Flughafen Hahn gestartet

Lautzenhausen. Das offizielle Insolvenzverfahren am Flughafen Hahn hat begonnen – dies bestätigte das Insolvenzgericht Bad Kreuznach am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Für fünf Hahn-Gesellschaften, darunter die Betreibergesellschaft Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, sei das Verfahren am Dienstag eröffnet worden.