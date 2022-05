Wer hat Frida gesehen? Diese Frage stellt sich derzeit in Boppard und Umgebung. Das Soayschaf wird seit Dienstagmittag, 14 Uhr, vermisst. Die Polizei bittet in einer Pressemitteilung um Mithilfe der Bevölkerung.

Frida ist ein junges Soayschaf, das vor allem an der wildfarbenen Wolle zu erkennen ist. Anders als bei den meisten ihrer Artgenossen sind ihr auch noch keine Hörner gewachsen. Normalerweise lebt sie in Boppard in der Nähe der Buchholzer Straße auf dem Berg. Jetzt ist sie aber nicht mehr da und wird schmerzlich vermisst. Die Polizeiinspektion Boppard (Telefon: 06742/809-0) bittet daher um Hinweise zum Verbleib des Tieres.