In den vergangenen Wochen sind schwere Unwetter gerade noch mal an den Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis vorbeigezogen. Andere Regionen, etwa in der Pfalz, haben Überschwemmungen jedoch wieder hart getroffen. Auf seinem Bildschirm kann Stefan Bohnenberger, Brand- und Katastrophenschutzinspektor (BKI) des Landkreises, die Wetterlage verfolgen.