Als Rolf Hoffmann aus Kastellaun den Zeitungsartikel „Während du schliefst: Verlorene Zeit zurückgeben“ vom 5. Januar liest, in dem wir vom Intensivtagebuch für Komapatienten an der Hunsrück-Klinik in Simmern berichten, ist er sofort begeistert. „Das ist eine ganz wundervolle Idee“, sagt der 56-Jährige. „Denn ich weiß, dass man sehr schnell in die Situation geraten kann, dass einem mehrere Tage der eigenen Biografie fehlen.“