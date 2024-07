Plus Kastellaun

Wenn der mystische Wald leuchtet – Tolle Neonnacht in Kastellaun

Von Thomas Torkler

i Die leuchtenden LED-Elemente, mit denen Estefania über die „Waldbühne“ fegt, zaubern durch rasantes Tempo und atemberaubende Figuren sogar einzelne Wörter, die in Sekundenbruchteilen entstehen und wieder verschwinden. Die Zuschauer waren fasziniert. Foto: Thomas Torkler

Noch spektakulärer, effektreicher und stimmungsvoller als in den Vorjahren präsentierte sich die Kastellauner Neonnacht in ihrer achten Auflage. Das Konzept ist geblieben. Die Wald-Abenteuer-Erlebniswelt des Hauses FUNtasie am Trimmbach, unweit der Südstraße, hat ihre Veranstaltung stetig weiterentwickelt.