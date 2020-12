Wenn der alte Baum wieder frische Limo gebrauchen kann: Beltheimer Frank Hirt „füllt“ im Baybachtal gern nach

Beltheim

Als am Morgen der Wecker klingelt, macht sich noch ein weiteres Geräusch bemerkbar: Prasselnder Regen klopft an die Scheibe. Keine schlechte Ausrede, um die herbst-winterliche Trägheit dieses Morgens dem Wetter in die Schuhe zu schieben. Nach dem Aufstehen dann eine kurze Nachricht getextet mit der Bitte, den vereinbarten Termin doch ein anderes Mal zu machen. Einige Minuten später aber hört der Niederschlag ein bisschen auf. Das Wetter verliert als Ausrede an Bedeutung, der Spruch „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ klopft an im Hinterstübchen. Und bei einer Verabredung mit dem Inhaber eines Sportfachgeschäfts kommt so etwas natürlich auch ganz schlecht rüber. Der übrigens, sieht das mit der Witterung, das wird bei einem kurzen Telefonat rasch deutlich, auch nicht als Problem an. Frank Hirts Vorfreude dringt vielmehr Telefon. Okay, bis gleich – auf zum „Limobaum“!