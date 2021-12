Plus

Duisburg, 1988: Silber und Purpur glänzend steht der prächtig geschmückte Weihnachtsbaum in der Ecke des Wohnzimmers. Vor ihm sitzt ein kleines Mädchen und begutachtet, ob alles auch am richtigen Platz hängt. Weil das Lametta so schön glitzert und sich als Dekoration in den Haaren gut macht, findet es sich in der ganzen Wohnung wieder – sehr zum Unmut der Frau des Hauses.