Weniger ist mehr für glückliche Familien: Autorin Kerstin Mohr aus Emmelshausen hat Minimalismus-Ratgeber geschrieben

Mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben – diesen Wunsch dürften viele Menschen haben. Kerstin Mohr aus Emmelshausen verrät in ihrem neuen Buch, wie Minimalismus dabei helfen kann. Ihr Ratgeber mit dem Titel „Simply Less, Simply Happy. Minimalismus für ein entspanntes Familienleben“ richtet sich besonders an Familien. Bei ihr kam das Bedürfnis nach einer Veränderung nach der Geburt ihres zweiten Kindes auf. „Ich habe gemerkt, dass ich viel Zeit damit verbracht habe, immer wieder die gleichen Dinge zu tun, und habe mich gefühlt wie in einem Hamsterrad“, sagt Mohr.