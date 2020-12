Rhein-Hunsrück

Seit gestern gilt die Maskenpflicht beim Einkauf und in öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Simmerner Fußgängerzone zeigte sich am Montagvormittag ein gänzlich anderes Bild als bisher. Auch wenn das Tragen von Masken schon vorher empfohlen wurde, erachteten es die Menschen offenbar erst nach Inkrafttreten der Verordnung für angebracht, eine Maske zu tragen.