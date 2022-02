Am Flughafen Hahn kehrt keine Ruhe ein. Vergangene Woche hat am Donnerstag ein weiteres Unternehmen Insolvenz angemeldet, die Waldemar Gross GmbH & Co. Objekt Flughafen Frankfurt-Hahn KG. Das teilt die Pressestelle der Kanzlei Professor Schmidt mit, die vom Insolvenzgericht Bad Kreuznach zum Insolvenzverwalter bestellt wurde. Mit dem Vorgang betraut ist Rechtsanwalt Ingo Grünewald.