Etwas blauäugig und vielleicht auch ein wenig planlos seien sie von Dill aus aufgebrochen, erzählt einer der Männer, der sich spontan dazu entschlossen hatte, zur polnisch-ukrainischen Grenze aufzubrechen (wir berichteten). Am Ende aber hat sich die Reise gelohnt: Die Hilfsgüter, die sie in den beiden vollgepackten Kleintransportern zur Grenze schafften, kamen genau dort an, wo sie hinsollten: in ein ukrainisches Krankenhaus und eine Kinderklinik.