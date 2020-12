Ganz in Weiß verabschiedete sich das alte Jahr.

Am Silvestermorgen präsentierten sich der Kirchberger Marktplatz samt Kirchplatz und Pfarrkirche St. Michael ganz so wie es sich Bing Crosby in seinem Klassiker „White Christmas“ seit Jahrzehnte für das Weihnachtsfest erträumt.

Die weiße Pracht blieb allerdings den höheren Lagen im Hunsrück vorbehalten. Im Mittelrheintal fiel der Niederschlag als Regen vom Himmel. Boppard, Oberwesel und St. Goar präsentierten sich eher grau.