Weine und brasilianische Lebenslust: Markt lockt nach Emmelshausen

Besondere Glanzlichter sind die Auftritte von Musik- und Tanzgruppen aus Brasilien an beiden Tagen. In traditioneller Kleidung werden sie die Besucher mit Gauchomusik und Gauchotänzen begeistern.Wie aus der Ankündigung des Stadt weiter hervorgeht, sorgt die Metzgerei Frank für das leibliche Wohl der Gäste. Zum Mittagessen am Sonntag können sie zwischen Spießbraten und einer würzigen brasilianischen Wurst wählen. Auch „Herrlich Burgerlich“ wird mit seinen leckeren Burgern und handgeschnittenen Pommes an beiden Tagen vertreten sein. Dieses Jahr gibt es wieder Verzehrbons, die bequem auch mit EC-Karte erworben werden können.

Foto: Thomas Torkler

Bevor der Weinmarkt beginnt, erwartet die Gäste am Samstag, 24. August, das „Heimat Shoppen“ in Emmelshausen. Die lokalen Geschäfte bieten dabei verschiedene Aktionen an und haben ihre Schaufenster brasilianisch geschmückt. Besucher können die Schaufenster bewerten und haben die Chance, einen Einkaufsgutschein vom Gewerbeverein Emmelshausen im Wert von 450 Euro zu gewinnen. Wer vor dem Weinmarkt gemütlich einkaufen und die kreativ dekorierten Schaufenster bestaunen möchte, findet Infos dazu auf der Internetseite des Gewerbevereins www.vgv-emmelshausen.de.

Der Weinmarkt startet dann am Samstag um 18 Uhr im Park Emmelshausen mit einer großen Auswahl an Weinen von Rhein, Mosel und Nahe. Im Festzelt sorgt die Band Daddy and the Heartbreakers für Stimmung und Unterhaltung. Der Höhepunkt des Abends ist das spektakuläre Feuerwerk um etwa 22 Uhr, das den Himmel über Emmelshausen erleuchten wird.

Sonntag beginnt mit Gottesdienst

Am Sonntag beginnt der Weinmarkt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr. Anschließend treten die Liesenfelder Dorfmusikanten zum Frühschoppen auf. Am Nachmittag unterhält der Musikverein Emmelshausen. Ab 18 Uhr spielt das Orquestra Municipal de Westfalia zusammen mit der Westfälischen Tanzgruppe. Über den Tag verteilt finden immer wieder Auftritte der Gauchos aus Südbrasilien statt. Zum Abschluss des Wochenendes gegen 21 Uhr lädt der Musikverein Dörth zusammen mit der Feuerwehr Emmelshausen zum Zapfenstreich ein.

Ein weiterer Höhepunkt: Um 14 Uhr wird zusammen mit Vertretern der Politik, Brasilienfreunden, Kirchenvertretern und der Öffentlichkeit der neue Kreisel in Emmelshausen feierlich eröffnet. Sandstein und Schiefer symbolisieren Nova Petrópolis und Emmelshausen. Ein beeindruckendes Kunstwerk aus Sandstein, geschaffen von dem brasilianischen Künstler Valmor Heckler und seinem Steinmetz, symbolisiert die Auswanderung der Hunsrücker nach Brasilien. red

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Weitere Informationen und das Programm finden sich auf der Internetseite der Stadt unter www.stadt-emmelshausen.de