Weinbauverband Mittelrhein: neues Präsidium gewählt

Anlässlich seiner Wiederwahl sprachen wir mit dem Mittelrhein-Weinbaupräsident Heinz-Uwe Fetz über seine Sicht zur Lage am Weinmarkt und wie sich diese auf die Situation der Winzer am Mittelrhein auswirkt.

Wie stellt sich für Sie die Lage am Weinmarkt dar?

Das zurückhaltende Konsumverhalten infolge der vielen Unsicherheit in der Bevölkerung schlägt sich auch auf den Weinbau nieder. Das spüren die Winzer beim Verkauf, letztlich aber auch das Umfeld wie Weinbau- und Kellertechnische Produzenten. Insgesamt ist aber auch zu viel Wein auf dem Markt. Das war abzusehen, seit einigen Jahren lässt die EU zu, dass die Mitgliedsstaaten jährlich bis zu 1 Prozent der Weinanbauflächen Zuwachs genehmigen. Deutschland beschränkt sich auf 0,3 Prozent, aber auch das sind 300 Hektar im Jahr. Andere EU-Mitgliedsstaaten schöpfen das voll aus, dort kommen jährlich einige Tausend Hektar Anbaufläche hinzu. Es war abzusehen, dass der Weinmarkt einbrechen würde, das war die völlig falsche Politik. Hinzu kommt, dass sich die Gesellschaft verändert, es wird einfach weniger Wein getrunken. Diese Entwicklung wird sich mit dem demografischen Wandel verschärfen.

Wie sieht es mit Blick auf den Mittelrhein aus?

Die Winzer am Mittelrhein haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie alle anderen Branchen auch: Inflation, insbesondere gestiegene Energiepreise, Fachkräftemangel, die Herausforderungen des Klimawandels und die immer noch spürbaren Folgen der Pandemie. Da ist viel in Handel und Gastronomie weggebrochen, was sich negativ auf den Gesamteindruck des Tals auswirkt. Die Tagesgäste fehlen. Wenn ein Schiff mit 100 Passagieren in einem Ort nicht die Möglichkeit sieht, einen Kaffee zu trinken, dann fährt es eben weiter. Es wirkt, als würde die Region scheibenweise abgeschnitten. Obwohl viele Touristikinstitutionen, Gastronomen und Winzer mit viel Engagement die Besonderheiten und die Qualitäten des Tals repräsentieren.

Wenn ich die Kollegen frage, wie es ihnen geht, dann sagt die Mehrheit: Es geht so. Um mehr zu sagen, fehlt mir der Blick hinter die Kulissen. Wenn selbst in der Superlage wie dem Bopparder Hamm einige Hektar Weinberge nicht bewirtschaftet werden, ist das für mich ein Zeichen dafür, dass die Rahmenbedingungen derzeit nicht stimmen, sodass viele Betriebe auch von notwendigen Investitionen absehen oder sie zumindest zurückstellen. Viele Winzer am Mittelrhein sind um die 60 Jahre alt und stehen mit ihren Familien vor der Entscheidung der Nachfolge. Wir leben in einer spannenden Zeit. An die Gesellschaft von mir ein Appell gerichtet: Mit jedem Hektar verlorener Weinbaufläche geht eine Fläche mit einer hohen Biodiversität verloren. Ich bin optimistisch, dass die bevorstehende Bundesgartenschau 2029 ähnlich wie bei der Buga in Koblenz und anderen Orten für eine positive Weiterentwicklung der Region werben wird.

Wie wirken sich die extremen Wetterereignisse aus?

Das ist ein großes Thema. In diesem Jahr sind die Reben früh ausgetrieben und haben Frost abbekommen. Selbst viele der großen Betriebe haben keine Versicherung, die hat es natürlich hart getroffen. Nun fehlt in diesen Betrieben im Herbst die notwendige Ernte. Das kann zu weiteren Liquiditätsengpässen im nächsten Jahr führen, dann führt ein Problem zum nächsten. Eine der größten Herausforderungen wird sicher der Klimawandel sein. Hier bedarf es noch mehr Unterstützung aus der Wissenschaft und Forschung, um unsere neuen Rebanlagen für die Zukunft vorzubereiten. Natur ist, wie sie ist, in Gesetzestexte seitens der Politik hat sie sich noch nie pressen lassen.