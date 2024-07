Plus Koblenz

Weinbauverband Mittelrhein: Heinz-Uwe Fetz bleibt Präsident, Pieper und Philipps werden Vizepräsidenten

i Der neue Weinbauausschuss im Weinbauverband Mittelrhein wurde in Koblenz gewählt. Foto: Marcus Hehn/BWV RLN

Der Weinbauausschuss des Weinbauverbands Mittelrhein hat am Montag in Koblenz ein neues Präsidium gewählt. Darüber berichtet der Weinbauverband in einer Pressemitteilung. Heinz-Uwe Fetz aus Dörscheid im Rhein-Lahn-Kreis wurde für fünf Jahre als Präsident des Weinbauverbands wiedergewählt. Felix Pieper (Königswinter) und Martin Philipps (St. Goar) sind Vizepräsidenten.